Fare trekking sul Sentiero del Viandante in 10 minuti

In queste lente giornate costretti nelle proprie abitazioni, l’Associazione Cammino di Sant’Agostino propone agli amanti del cammini e delle passeggiate a piedi un momento di svago e serenità: un’originale esperienza di “trekking virtuale”, lungo uno dei più spettacolari Sentieri d’Europa, una via che i lombardi (e in particolare i lecchesi, i brianzoli e i milanesi) amanti delle camminate nella natura conoscono assai bene: il Sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Colico, in Provincia di Lecco.

Sono i celebri 48 km di cammino a piedi tra il Lario e i monti delle Prealpi orobiche – lungo il magnifico balcone panoramico sulla sponda orientale del lago di Como – percorsi in 10 minuti a volo d’uccello col suggestivo sottofondo musicale a ritmo di valzer del Bel Danubio Blu di Johann Strauss.

Per visualizzare il Sentiero del Viandante a volo di nibbio, clicca qui.