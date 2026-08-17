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Lombardia

Ventenne si tuffa nel lago di Como e non riemerge

Le operazioni di soccorso, condotte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco con il supporto dell'Elinucleo di Malpensa, si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita

intervento sul lago di como

Si è concluso in modo tragico l’intervento di soccorso avviato per la ricerca di una persona dispersa nelle acque del lago in località Malgrate.

L’allarme

L’allarme è scattato per un giovane che, dopo essersi tuffato da un pontile, non è più riemerso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori acquatici del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Il supporto dell’Elinucleo

A supporto delle operazioni di ricerca è stato attivato l’Elinucleo Vigili del Fuoco di Malpensa (MXP), con assetto Smzt – Sommozzatori, a cui si è aggiunto ulteriore personale sommozzatore giunto dal Piemonte.

Il ritrovamento

Nel corso delle ricerche, il corpo del ventenne è stato individuato dai sommozzatori e successivamente recuperato. Inutili i tentativi di rianimarlo.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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