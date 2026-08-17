Ventenne si tuffa nel lago di Como e non riemerge

Si è concluso in modo tragico l’intervento di soccorso avviato per la ricerca di una persona dispersa nelle acque del lago in località Malgrate.

L’allarme

L’allarme è scattato per un giovane che, dopo essersi tuffato da un pontile, non è più riemerso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori acquatici del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Il supporto dell’Elinucleo

A supporto delle operazioni di ricerca è stato attivato l’Elinucleo Vigili del Fuoco di Malpensa (MXP), con assetto Smzt – Sommozzatori, a cui si è aggiunto ulteriore personale sommozzatore giunto dal Piemonte.

Il ritrovamento

Nel corso delle ricerche, il corpo del ventenne è stato individuato dai sommozzatori e successivamente recuperato. Inutili i tentativi di rianimarlo.