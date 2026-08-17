Ventenne si tuffa nel lago di Como e non riemerge
Le operazioni di soccorso, condotte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco con il supporto dell'Elinucleo di Malpensa, si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita
Si è concluso in modo tragico l’intervento di soccorso avviato per la ricerca di una persona dispersa nelle acque del lago in località Malgrate.
L’allarme
L’allarme è scattato per un giovane che, dopo essersi tuffato da un pontile, non è più riemerso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori acquatici del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.
Il supporto dell’Elinucleo
A supporto delle operazioni di ricerca è stato attivato l’Elinucleo Vigili del Fuoco di Malpensa (MXP), con assetto Smzt – Sommozzatori, a cui si è aggiunto ulteriore personale sommozzatore giunto dal Piemonte.
Il ritrovamento
Nel corso delle ricerche, il corpo del ventenne è stato individuato dai sommozzatori e successivamente recuperato. Inutili i tentativi di rianimarlo.
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