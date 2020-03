In troppi al parchetto, il sindaco smonta il canestro

Se le cronache di questi giorni ci hanno insegnato qualcosa è che, purtroppo, non sempre basta un’ordinanza o un lucchetto per fermare chi proprio non riesce a rimanere a casa. Succede anche in Valganna, dove negli ultimi giorni troppe persone hanno sfruttato le giornate di sole per farsi una partitella a basket nel parco di Prato Airolo.

Ed è proprio per evitare che qualcuno possa cadere in tentazione che il sindaco Bruna Jardini ha deciso di ricorrere ad un’azione radicale: smontare i canestri.

Nelle ultime ore la prima cittadina della Valganna ha infatti firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo del campetto e degli spazi verdi della zona, facendo poi smontare fisicamente i canestri. «Purtroppo ho dovuto», ha commentato.