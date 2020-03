Uffici postali: chiuso Abbiate, gli orari per Tradate

Poste italiane ha comunicato i nuovi orari per gli uffici postali della città. Mentre l’ufficio di Abbiate Guazzone in via Dante ha chiuso i battenti, quello di Tradate, in piazzale della Posta, rimarrà aperto in settimana dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Per i pensionati che devono ritirare la pensione, invece, è stato predisposto un calendario da rispettare, a secondo della lettera iniziale del cognome: