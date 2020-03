Un numero per aiutare le persone in difficoltà

La Comunità Montana Valli del Verbano, attraverso l’Ufficio di Piano del Distretto di Cittiglio e in collaborazione con gli operatori del Servizio Inclusione Sociale, ha attivato un numero per i cittadini finalizzato a fornire informazioni sui servizi attivi nei diversi Comuni dell’Ambito per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.

Operatori sociali formati offriranno ascolto attivo e orienteranno la popolazione nell’accesso ai diversi servizi di assistenza oltre a pubblicizzare, in relazione al bisogno espresso, progetti di carattere nazionale o del privato sociale.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente di Comunità Montana, Simone Eligio Castoldi, dall’Assessore alle Politiche Sociali Simona Ronchi e sostenuta dal Presidente dell’Assemblea dei sindaci del distretto, dottoressa Alberio per garantire vicinanza alla popolazione e il supporto necessario alle persone in condizione di fragilità così da rendere meno gravosa la già difficile situazione di emergenza.

Il numero da contattare è lo 0332/505055 e sarà attivo dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 13.00