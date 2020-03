L’Associazione di promozione sociale “Il Ruolo Terapeutico” gruppo di Varese ha attivato uno sportello di ascolto psicologico gratuito per essere accanto a tutti coloro che si trovano in difficoltà a gestire emotivamente il carico della situazione di emergenza che stiamo attraversando.

Lo sportello è rivolto: ai medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea, da settimane ormai, nel fronteggiare l’emergenza sanitaria; a tutte le categorie di lavoratori che in questi giorni si adoperano incessantemente per garantire il funzionamento delle strutture ospedaliere e i servizi essenziali per tutti; a chiunque, nel suo privato, si senta sopraffatto dalle emozioni dovute al momento difficile che stiamo vivendo e senta il bisogno di essere ascoltato e aiutato nella gestione psicologica ed emotiva dell’emergenza.

Il Servizio di counseling è gestito da psicologi psicoterapeuti dell’Associazione e viene svolto attraverso videochiamate on line o telefonicamente.

E’ possibile organizzare un appuntamento inviando una mail a info@ilruoloterapeutico.va.it oppure chiamando i seguenti numeri 0331.1527366 o 347.9006318 www.ilruoloterapeutico.va.it