Varese, per l’ingresso in città i controlli si fanno serrati

Una lunga colonna di auto obbligate a passare attraverso una sola corsia dove vengono effettuati i controlli a tutti i passeggeri in movimento (foto di una lettrice dal gruppo Facebook Oggi nel Varesotto).

Dopo la fitta rete di controlli messa in campo la scorsa settimana e i nuovi decreti emanati dal Governo e dalla Regione nel weekend la sorveglianza messa in campo dalle forze dell’ordine si fa ancora più stretta.

Questa mattina all’ingresso della città di Varese, in via Magenta, è stato disposto un blocco completo della circolazione e le forze dell’ordine procedono alla verifica di tutte le auto in ingresso.

Ecco il decreto del Governo