20 pacchi alimentari in dono alle famiglie in difficoltà

20 pacchi pieni di generi di prima necessità, che tra sabato e domenica saranno consegnate ai cittadini di Vergiate in difficoltà. È il risultato raggiunto grazie alla generosità dei vergiatesi che hanno donato parte della loro spesa ai più bisognosi attraverso l’iniziativa “Dona con il cuore e prendi con amore“. Lanciata a fine marzo da Marco Messuti (fiduciario di Confcommercio Gallarate e Malpensa) nella sua tabaccheria di Somma Lombardo, il progetto ha preso subito piede, per poi allargarsi con velocità anche nei comuni circostanti.

A Vergiate sono undici i commercianti che nei giorni scorsi hanno allestito dei punti di raccolta all’interno dei loro negozi, e grazie alle donazioni dei clienti sono riusciti a mettere insieme ben 20 scatoloni pieni di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire alle famiglie in difficoltà. Alla distribuzione ci penserà invece l’associazione Volontari vergiatesi onlus, che dal primo momento si è messa in contatto con l’Associazione commercianti per prendere parte all’iniziativa.

«Nei giorni scorsi – racconta Bruno Ambrosio, dell’associazione Volontari vergiatesi – abbiamo preparato i pacchi, e tra sabato e domenica consegneremo i generi di prima necessità raccolti grazie alle donazioni dei nostri concittadini a quelle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus». Nei prossimi giorni i punti di raccolta rimarranno ancora aperti e a disposizione di chi vorrà donare.

«La nostra associazione – aggiunge Ambrosio – ha aperto insieme al Comune di Vergiate, al Banco di solidarietà vergiatese e al Fondo famiglia lavoro Vergiate una raccolta fondi per aiutare le persone con scarse disponibilità economiche. I soldi raccolti vengono utilizzati per acquistare generi di prima necessità, ma anche coprire le spese per le utenze di gas ed energia elettrica a chi non può permettersele».