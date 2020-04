600 euro alle partite iva, “al via i pagamenti“

È uno dei provvedimenti messi in campo dal Governo più attesi: il pagamento di 600 euro destinati ai lavoratori autonomi per aiutare a superare il momento di profonda crisi economica dettato dal coronaviruss.

La notizia arriva dal diretto responsabile del dicastero dell’economia, il ministro Roberto Gualtieri: «I 600 euro per le partite iva verranno versati già in mattinata sui conti correnti di quasi due milioni di autonomi, saranno in pagamento per tutti entro venerdì, per essere aumentati a 800 euro ad aprile».

Novità anche per i microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato che sempre secondo Gualtieri sono «pronti a partire». E finanziamenti alle grandi imprese in rampa di lancio. Con il via libera Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace diventa operativa la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per assicurare la liquidità necessaria a imprese e partite Iva: i prestiti alle imprese da 25.000 euro «saranno operativi da mercoledì e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì»