Alle 18 diretta con i segretari di Cgil, Cisl e Uil

Questa sera, giovedì 23 aprile, alle ore 18 i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil saranno in diretta sulla pagina Facebook di Varesenews per discutere del tema del lavoro nell’emergenza sanitaria e della cosiddetta fase 2 che dovrebbe segnare la fine del lockdown totale e al contempo aprire a una graduale ripresa delle attività. Umberto Colombo (Cgil), Antonio Massafra (Uil) e Roberto Pagano (in rappresentanza della reggenza della Cisl dei Laghi) parleranno della situazione dell’occupazione in provincia di Varese, dei provvedimenti presi e delle criticità ancora irrisolte.