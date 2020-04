Buoni spesa e pacchi alimentari, a Morazzone da giovedì al via le consegne

Sono stati fissati nella seduta di Giunta tenutasi in videoconferenza i criteri e le modalità di elargizione dei pacchi alimentari e dei buoni spesa da parte del Comune di Morazzone che verranno consegnati dai Volontari presso la residenza del richiedente.

“Un aiuto concreto alle famiglie in questo momento di forte difficoltà. Alcune richieste sono già pervenute altre ritengo arriveranno nei prossimi giorni” dice il Sindaco Maurizio Mazzucchelli.

Oltre ai beni alimentari ogni pacco conterrà tre buoni spesa: un per l’acquisto di beni essenziali, non alimentari (detergenti per la cura della persona e/o pulizia della casa), uno per l’acquisto del pane e uno per l’acquisto della carne presso i negozi di vicinato presenti sul territorio.

“Grazie al contributo e alla solidarietà di un cittadino morazzonese si potranno erogare servizi aggiuntivi alle famiglie e alle persone in difficoltà, un gesto forte per cui anche qui rinnovo il ringraziamento”.

Per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere il contributo o per qualsiasi necessità o informazione inerente l’assistenza, si dovrà contattare esclusivamente il numero messo a disposizione dai servizi sociali: 3349198950.

La solidarietà non si ferma e gli sforzi pubblici e privati per cercare di andare incontro alle esigenze della comunità in questo periodo si stanno concretizzando grazie ad un lavoro sinergico e di squadra.