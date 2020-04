Una canzone dedicata a chi è impegnato nell’emergenza

Una canzone per ringraziare chi è impegnato nell’emergenza Covid-19. È questo il gratuito gesto di solidarietà degli Effetto Vip, cover band di Luino, che nel loro ultimo video sulla pagina Facebook ufficiale ha reinterpretato la celebre “Se bastasse una canzone” di Eros Ramazzotti.

“Dedicato a tutti quelli che ci stanno aiutando – cantano in segno di riconoscimento gli Effetto Vip sulle note di Ramazzotti – Professionisti e volontari, con loro siamo meno soli».

I protagonisti del videoclip, girato da ciascun membro della band rigorosamente a casa, i non sono infatti solo i musicisti ma anche e soprattutto tutte le persone, amministratori, sanitari, medici e volontari della protezione civile, che in questo difficile momento hanno contribuito e stanno contribuendo a far fronte all’emergenza coronavirus.