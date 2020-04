Coronavirus: Samarate attiva il servizio per gli amici a 4 zampe

Samarate durante l’emergenza da Coronavirus pensa a tutti gli abitanti, anche a quelli pelosi e a quattro zampe. Il sindaco Enrico Puricelli ha, infatti, attivato il servizio gratuito S.O.S. Amici a 4 zampe indirizzato alle persone che, di questi tempi, non riescono a prendersi cura dei propri animali domestici perché in quarantena, isolati in casa o ricoverati in ospedale.

«Il servizio è stato attivato dal Centro operativo comunale attraverso la collaborazione tra l’amministrazione ed educatori cinofili riconosciuti del territorio – spiega Puricelli – le situazioni devono avere carattere di urgenza e saranno gestite da volontari esperti e qualificati, autorizzati e formati dal punto di vista igienico-sanitario».

Potranno, inoltre, usufruirne le persone maggiormente esposte e più vulnerabili (ultra sessantacinquenni, disabili, invalidi, persone con patologie croniche conclamate), prive di supporto familiare e per i quali è sconsigliabile uscire di casa.

I volontari, muniti di attrezzatura di protezione, porteranno a passeggio i cani e, in caso di necessità, reperiranno il cibo e medicinali a spese dell’utente. L’accompagnamento dal veterinario di fiducia e il supporto nell’eventuale somministrazione di farmaci.

«È davvero bello vedere come la nostra comunità sia capace di stringersi intorno a chi ha più bisogno, non trascurando attività come queste, che rivestono una notevole importanza per quanti condividono la propria vita con un animale domestico e soffrono nel non poter adempiere alle sue esigenze – afferma il Sindaco Puricelli – in questo momento così difficile per tutti, non abbandonate gli animali, non sono contagiosi, non possono infettarvi. Se siete in quarantena o in ospedale e non riuscite a gestirli, chiamateci. Anche se avete bisogno delle cose più semplici, come l’acquisto del cibo, e mi riferisco soprattutto alle persone anziane»

Il Servizio può essere richiesto telefonicamente al numero 3382873044 (Simona) tutti i giorni:

– dalle ore 9:00 alle ore 12:00

– dalle ore 17:00 alle 19:00