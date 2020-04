Distribuite ad ogni edicola lombarda 50 mascherine per le persone più fragili

“Da questa mattina pressoché tutte le oltre 3.000 edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di quasi 200.000 pezzi, che vanno ad aggiungersi a 3,3 milioni in distribuzione a Comuni e farmacia”.

Lo fa sapere l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. “Si tratta di un risultato – spiega l’assessore – reso possibile dall’impiego volontario e gratuito dell’infrastruttura ‘PrimaEdicola di m-dis’ che ringrazio fortemente e dalla collaborazione dei distributori locali e degli edicolanti lombardi e delle loro principali associazioni di categoria tra le quali Snag e Fenagi: a tutti loro va un grandissimo ringraziamento da parte di Regione Lombardia”.

“Anche in questo caso – conclude Foroni – invito gli edicolanti a dare la precedenza alle persone più ‘fragili’. Se tutto funzionera’ a dovere, questo non restera’ un esperimento isolato”.