Filosofarti riparte con quattro incontri online

Il festival Filosofarti 2020 sul tema DOXA/EPISTEME (opinione e verità) che avrebbe dovuto svolgersi dal 21 febbraio al giorno 8 marzo 2020 riprende le sue iniziative in modalità a distanza. “Per quest’anno -spiegano gli organizzatori- dopo una partenza molto frequentata dei primi tre giorni di manifestazione, l’agorà filosofico ed artistico si terrà in modo diffuso, in un arco temporale ampio e virtuale. Consci del servizio che la cultura, in questo periodo più che mai, offre al territorio regionale e nazionale abbiamo deciso di non abbandonare il progetto ma di perseguirlo con tenacia pur con le difficoltà del caso”.

Filosofarti invita pertanto pubblico, ma anche chi non si è mai accostato agli incontri, a presenziare ai primi eventi on line come da calendario sotto riportato:

sabato 2 maggio 2020 – ore 17.30: LEZIONE MAGISTRALE: TOMMASO LABATE, intervistato da MATTEO INZAGHI: Il giornalismo politico oggi domenica 3 maggio 2020 ore 17.30: SARA MAGNOLI: Dark Web venerdì’ 8 maggio 2020 ore 18.00: incontro con l’autore: ANDREA TAGLIAPIETRA: Immanuel Kant: bisogna sempre dire la verità? sabato 9 maggio ore 17.30: TEOFILOSOFARTI – VITO MANCUSO: La verità delle religioni

Gli eventi (in diretta o differita) saranno fruibili dalla data indicata sul sito www.filosofarti.it o sul canale youtube di Filosofarti e rimarranno disponibili anche in futuro. Altri incontri si susseguiranno nei prossimi giorni pertanto invitiamo a tenersi aggiornati alla pagina indicata.

Si ricorda che nel sito www.filosofarti.it è disponibile anche la registrazione dell’evento a cura di Open Toast: incontro con DARIO BRESSANINI : Tra scienza, opinioni e bufale on line