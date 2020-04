Frontalieri, “Luino non ha mai toccato palla”

Pubblichiamo la nota firmata Luino Cinquestelle sul tema frontalieri

Dal comune continua la rincorsa agli eventi…

Dopo un decennio di governo, si scoprono i frontalieri, forse per necessità. Tutti infatti sono concordi, maggioranza e opposizione, sull’importanza che gli stessi rappresentano in funzione all’economia della cittadina e dell’indotto che rappresentano, ma in quanto persone che lavorano facendo orari straordinari dati dalle estenuanti code?

E come vengono spesi i soldi dei ristorni?

Certo che è necessario un sistema politico di tutela di questa categoria di lavoratori…

Ma non solo da domani, i rapporti diplomatici con le aree confinanti sono fondamentali e troppo poco si è fatto negli anni per consolidarli, se non la festa Italo-Svizzera di Ponte Tresa.

Ok, applaudiamo con la minoranza l’ideona dell’amministrazione.

Nel frattempo però su chiusura dei valichi, condizioni sanitarie di lavoro e accordi con le dogane, Luino, non ha toccato palla e nemmeno si è affiancata alle azioni intraprese da politici di livello superiore, peraltro di area diversa da Fratelli d’Italia e Lega…

Attendiamo speranzosi le evoluzioni di questa cabina regia quindi, osservando la chiusura del comune su ben diverse politiche che ad oggi sarebbero venute utili come quella di ragionare in sinergia con i “vicini” per strategie su trasporti e turismo…

Buon lavoro.

Luino 5 Stelle