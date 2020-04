Una Milano deserta come (si spera) non la rivedremo mai più

Una Milano deserta come non lo è mai stata prima di questa emergenza che ci ha travolti tutti. In uno degli ultimi weekend di lockdown, o almeno così speriamo tutti, il fotografo Franco Aresi ha realizzato un reportage tra le strade della città meneghina tra i luoghi iconici che tutti conosciamo incrociando solo i rider delle consegne e qualche cittadino a spasso col cane.