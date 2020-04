I numeri del contagio: 63 casi in più in provincia di Varese

Sono 49118 i casi di Coronavirus diagnosticati in Lombardia, con un aumento di 1598 casi rispetto a ieri. Ma nel contempo si allenta un po’ la pressione sugli ospedali.

La Regione ha processato complessivamente 6826 tamponi, da cui appunto sono emersi 1598 nuovi casi. 345 sono stati i decessi nele ultime 24 ore esaminate (i morti in Lombardia sono saliti complessivamente 8656). Duecento sono i ricoverati nell’ultimo giorno.

Attenzione, però: quel che conta – perché il sistema regga – il dato importante è il saldo, la differenza tra quanti entrano e quanti escono dall’ospedale. Un dato che introduce finalmente qualche buona notizia: esaminando i dati delle ultime ore «la somma di decessi e dimessi supera quello dei ricoverati», ha sottolineato Gallera. Un elemento che segnala un «allentamento della pressione» sulle strutture sanitarie, mentre nel contempo aumenta il numero di posti letti emergenziali.

Quanto ai dati delle singole province, a Varese ci sono in totale 1148 casi, vale a dire 63 in più di quelli di ieri.

In termini assoluti l’aumento più significativo è quello della provincia di Milano, 428, di cui 178 nei confini comunali. Segue Bergamo con 273 nuovi casi e poi Brescia e Pavia con un aumento in numeri assoluti simile (rispettivamente +166 e +168)