Nuovo tampone positivo a Sesto Calende e a Castelletto Ticino

Nel basso Verbano continua a salire, anche se lentamente, il numero di contagiati al coronavirus. Questa sera infatti, sabato 11 aprile, Sesto Calende e Castelletto Ticino hanno registrato un nuovo tampone positivo al covid-19.

Ad annunciarlo, tramite le pagine ufficiali dei rispettivi comuni, sono stati i primi cittadini delle due città separate dal fiume Ticino, Giovanni Buzzi e Massimo Stilo.

Dopo il caso di ieri, a Sesto Calende, sponda lombarda, il numero di positivi attivi arriva così in doppia cifra: 10 contagiati, 12 in totale da inizio pandemia.

«Il soggetto è in ospedale anche se come gli altri contagiati, sta bene – dichiara in una diretta il sindaco piemontese Stilo -. Fortunatamente le condizioni dei soggetti sono migliorate. Teniamo sempre alta guardia, soprattutto questo weekend. L’appello è di festeggiare a casa la Pasqua».