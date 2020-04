Orario continuato e allungato per le farmacie di Somma

Cambia l’orario di apertura delle farmacie comunali di Somma Lombardo gestite da Spes: orario continuato e più lungo.

«La decisione è stata assunta per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini in questo delicato momento di emergenza. E l’ampliamento degli orari è stato possibile anche grazie alla grande disponibilità dimostrata da tutto il personale che opera nei due punti vendita».

Ecco i nuovi orari nel dettaglio:

Farmacia Soragana, apertura 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 22

Farmacia Pastrengo, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30

I nuovi orari entreranno in vigore a partire dal 27 aprile prossimo.

«L’ampliamento degli orari e l’introduzione del continuato, oltre a garantire un servizio migliore agli utenti, offre loro una maggior disponibilità oraria di accesso al fine di evitare code fuori dai punti vendita».

«Si coglie anche l’occasione per ringraziare i nostri dipendenti per la disponibilità, lo sforzo, la collaborazione e la professionalità dimostrati nell’affrontare questa emergenza» dicono da Spes, la partecipata guidata da Massimiliano Albini. L’azienda era già intervenuta nelle settimane passate per migliorare la sicurezza dei lavoratori nei due punti vendita.