Protezione in plexiglas al bancone delle farmacie Spes

Nuove protezioni per il contatto frontale, alle farmacie gestite dalla Spes, la società comunale di Somma Lombardo: da oggi gli addetti al bancone sono divisi dal pubblico da lastre di plexiglas, come ulteriore misure di precauzione.

«Sono state installate in tutte e tre le farmacie: in via Soragana al Gigante, in via Pastrengo e al Terminal 2» spiega Roberto Campari, presidente della società.

Sono una ventina, tra farmacisti, commessi e fattorini. A Somma Lombardo è stato inoltre attivato dal Comune il servizio di consegna dei farmaci.