“In ritardo ma finalmente la Regione ha emanato gli atti per la Cassa integrazione in deroga”

“Finalmente, ma solo da ieri, la Regione ha emanato gli atti necessari a far avere la cassa integrazione in deroga ai lavoratori lombardi”. Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Paola Bocci che spiegano: “Dopo le parole di Fontana, che facevano supporre che i lavoratori in cassa integrazione in Lombardia avrebbero già oggi visti accreditati i 1.400 euro dell’anticipazione sociale, finalmente, ieri, è stato approvato dalla Giunta il relativo Protocollo, il ‘Fondo anticipazione sociale 2020’, al quale dovranno però ancora seguire i provvedimenti attuativi necessari a consentire l’erogazione degli importi previsti sui conti correnti”.

“La necessità ora – continuano i consiglieri dem– è che la Giunta acceleri anche la comunicazione dei flussi visto che, secondo quanto comunicato oggi dal Ministero del Lavoro, siamo tra le poche Regioni che non hanno ancora trasmesso alcun atto. Questo, senza dimenticare di snellire quanto prima le procedure di caricamento delle domande di cassa integrazione in deroga sul portale regionale, procedure che dipendono esclusivamente da Regione Lombardia e stanno complicando la vita già difficile alle imprese e ai professionisti”.