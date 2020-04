Scuola e Covid-19, aiutateci a capire come sta funzionando la didattica digitale

Tutti promossi, ma con valutazione, con l’eccezione di chi dovrà sostenere l’esame di Stato, che però avverrà con modalità diverse da quelle consuete. Così ha deciso la ministra Lucia Azzolina. Ma, epilogo a parte, come sta andando l’anno scolastico? Ormai a casa da diverse settimane, i nostri figli riescono ad imparare? E quali sono le principali difficoltà alle quali stanno andando incontro?

Per capirlo, VareseNews ha deciso di realizzare un questionario rivolto a tutti i genitori. Ci interessa capire che tipo di lezioni siano offerte a bambini e ragazzi, quanta “normalità” stiano vivendo, seppur mediata da uno schermo. Ma anche quanto la scuola sia stata capace di accelerare sulla digitalizzazione in una situazione di emergenza collettiva.

In fondo al questionario c’è anche uno spazio per segnalare esperienze particolari, sia in negativo che in positivo. Una volta raccolto un numero consistente di questionari, inizieremo a pubblicare i risultati.