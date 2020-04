Tangenziali di Varese e Como: “Pedaggi gratuiti nuovamente affossati dalla Lega”

“Ormai è ufficiale. Il meccanismo che la Regione Lombardia si ostina a portare avanti per finanziare Pedemontana continuerà a basarsi anche sui pedaggi delle tangenziali di Como e di Varese che a questo punto non potranno certo essere gratuite”. Lo dicono i consiglieri regionali del PD Samuele Astuti e Angelo Orsenigo in merito al progetto di legge votato oggi in Consiglio regionale per la ricapitalizzazione di Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa.

“Si tratta di un’operazione finanziaria che complessivamente vale 350 milioni di euro – spiegano i consiglieri dem – di questi, 150 milioni rappresentano il contributo di Regione Lombardia e 200 milioni sono invece a carico della stessa società di Milano-Serravalle”.

“Un’operazione che ha lo scopo di favorire la capitalizzazione della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, rendendo più solida la capogruppo Serravalle, ma il meccanismo di finanziamento – fanno sapere Orsenigo e Astuti – proprio per garantire la banche prestatrici, non può prescindere dal pagamento del pedaggio sulle tangenziali di Como e Varese”.

“Ecco dunque perché allora la Lega e il centrodestra hanno votato oggi contro la proposta delle minoranze di esentare per tutto il 2020 gli utenti delle tangenziali di Como e Varese per sostenere lavoratori e imprese colpiti dall’emergenza Covid-19. Senza contare che in questo modo si disattende, peraltro, anche un nostro emendamento al Piano Regionale di Sviluppo che l’aula consiliare aveva approvato nel luglio 2018 e che prevedeva la gratuità del transito e la realizzazione dei secondi lotti. E per l’ennesima volta, dopo aver illuso tanti cittadini, questa maggioranza si contraddice ” concludono.