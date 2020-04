Teleconsulenze per i pazienti di neurologia del Galmarini

Attraverso l’indirizzo di posta elettronica teleneurologia.tradate@asst-settelaghi.it e il numero di telefono della Struttura di Neurologia (0331 817483) è possibile prenotare delle teleconsulenze con gli specialisti neurologi di Tradate.

Il servizio si rivolge a tutti i pazienti già in cura nella Neurologia del Galmarini e che necessitino di un confronto con gli specialisti, con i quali potranno anche scambiare della documentazione in via telematica.

Il servizio è stato attivato dal personale della struttura, guidata dal Dott. Davide Uccellini, per offrire un’assistenza dedicata ai pazienti già in cura e quindi conosciuti, affetti da patologia neurologica cronica, che necessitano quindi di controlli periodici.

«La teleconsulenza non può sostituirsi ad una vista ambulatoriale – spiega il Dott. Uccellini – ma può comunque essere utile ed ha anche il vantaggio di evitare spostamenti in corso di emergenza Copvid-19 da parte di pazienti spesso anziani e quindi maggiormente esposti all’infezione da coronavirus».