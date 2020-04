Volti in natura da immortalare, con scatti e fantasia

Non basta saper osservare, bisogna anche usare l’immaginazione per partecipare alla sesta sfida fotografica in quarantena lanciata dal Centro per la biodiversità Parco Lura per il contest “Fotografa la natura”. Il tema della settimana sono infatti i “Volti in natura”.

L’abilità dei fotografi di ogni età, grandi e piccini che vorranno partecipare, starà anche nella fantasia, indispensabile per cogliere, con la macchina fotografica o lo smartphone le “facce della Natura” presenti nel giardino o sul balcone di casa.

Galleria fotografica Forme della Natura Parco Lura 4 di 32

Come già successo per microcosmi, colori, forme (nella gallery qui sopra), geometrie e risvegli, le foto dovranno essere inviate entro il sabato 2 maggio a centrobiolura@koinecoopsociale.it.

Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook del Parco del Lura.

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per imparare a cogliere e scoprire, con tutti i partecipanti, dettagli sempre diversi della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa.

La sfida è aperta a tutti, adulti e bambini, ed è possibile seguirla in contemporanea anche su Instagram con #aluraparcolura e naturalmente #iorestoacasa.