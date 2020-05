Alla lezione “live“ il presidente di Camera di Commercio

Questa mattina all’Istituto Fermi di Castellanza durante la lezione LIVE di Economia Aziendale e Marketing, tenuta dalla Professoressa Paola Della Chiesa, si è collegato con una classe di studenti dell’Istituto Tecnico Economico e del Liceo Sportivo, il Presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi.



Dopo aver raccontato la situazione economica della nostra provincia e il ruolo della Camera di Commercio, il Presidente si è soffermato a presentare il progetto #RESTART – lo sforzo straordinario dell’ente camerale per sostenere il mondo economico in questa fase complessa.

Prendendo spunto da qui é stata fatta una panoramica delle 67.000 partite IVA della provincia di Varese che rappresentano artigiani, commercianti, industriali, agricoltori e professionisti.

E’ stato ribadito in più momenti il ruolo chiave del marketing sia come promozione dell’attività d’impresa ma anche inteso come marketing territoriale e turistico e marketing sportivo con un cenno sul ruolo della Varese Sport Commission e dello sport come elemento principale della strategia di promozione del nostro territorio.

Una lezione davvero interessante e interattiva con diverse domande da parte degli studenti in merito al ruolo delle filiere produttive, al bisogno di liquidità delle aziende e agli scenari economici futuri che ha avuto come cornice un messaggio chiave del Presidente Lunghi “Dobbiamo usare questo momento per guardare oltre, imparando allo stesso tempo ad apprezzare ciò che abbiamo e che tante volte abbiamo dato per scontato in ogni ambito della nostra vita, da quello lavorativo/scolastico a quello personale”.

“E detto in questo momento vale più di tanti altri messaggi” – come ha sottolineato la Preside Ivana Morlacchi a chiusura della lezione.