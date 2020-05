Anche il lago d’Orta conquista una “Bandiera Blu”

Anche il Lago d’Orta ha conquistato una Bandiera Blu. Il Lido di Gozzano ha ottenuto l’ambìto riconoscimento assegnato dall’associazione danese Fee (Foundation for Environmental Education).

Il premio viene assegnato alle località balneari dopo verifiche rigorose sulla qualità delle acque e dei servizi offerti. Tre le spiagge del Lago Maggiore che possono fregiarsi già da diverso tempo della Bandiera, sono Arona, Cannero Riviera e Cannobio.

Quest’anno, che purtroppo vede il turismo colpito in modo drammatico dalla pandemia, sono 195 i comuni Bandiere Blu italiani, con 12 nuovi ingressi e nessuna esclusione. Oltre a Gozzano tra le new entry della 34ma edizione figurano località come Diano Marina alle Tremiti, Vico Equense, Tropea e Porto Tolle.