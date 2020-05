Nuovo asfalto per il viale Boccaccio, una settimana di lavori

L’amministrazione comunale comunica che a partire da lunedì 25 maggio 2020, fatto salvo imprevisti e avverse condizioni meteo, si procederà all’asfaltatura di alcuni tratti di viale Boccaccio.

I lavori interesseranno la corsia in direzione centro città nel tratto da piazza Don Ballabio (compresa) a piazzale Kennedy. Le operazioni verranno eseguite per fasce alternate senza necessità di chiusure al traffico. Si prevede una durata di circa una settimana.

Si segnala inoltre che è stata prorogata l’ordinanza dei provvedimenti viabilistici istituiti in via Zappellini fino al termine dei lavori. previsto per il giorno 26 maggio.