Biblioteche verso la riapertura e anche i libri staranno in quarantena

Anche i libri staranno in quarantena. In queste ore le biblioteche stanno definendo in quale modalità riaprire al pubblico dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid19 e tra le procedure che dovranno essere rispettate c’è anche quella della “quarantena dei libri”.

Al momento la riattivazione del servizio di prestito è stata indicata per il 18 maggio e si aspetta la conferma, così come devono essere confermate le disposizioni che le biblioteche dovranno rispettare.

Ad ogni modo, quando ripartirà, ci saranno nuove regole: il libro verrà prestato al cittadino che potrà portarlo a casa. Una volta riconsegnato alla biblioteca però non verrà riposto subito negli scaffali. Prima di tornare tra gli altri volumi verrà isolato in una scatola che per alcuni giorni resterà in una stanza arieggiata e adibita alla “quarantena” dei libri.

«Stiamo riaprendo mettendo la sicurezza al primo posto – spiega Stefania Peregalli, coordinatrice del Sistema Bibliotecario dei Laghi -. In queste ore stiamo definendo le misure necessarie per fare in modo che l’utente possa essere tranquillo da quando entra in biblioteca fino a quando esce. La quarantena dei libri è una di queste procedure, così da evitare qualsiasi tipo di possibile contatto con il virus».

L’eventuale problema infatti, non è la copertina esterna dei libri, che si potrebbe disinfettare facilmente, ma l’interno delle pagine. L’isolamento dei volumi è il metodo più facile per evitare possibili contagi da Covid19. Non ci sono invece problemi per i libri presenti in biblioteca, visto che lo spazio è stato totalmente chiuso al pubblico.

Inoltre, Peregalli spiega che le biblioteche adotteranno altre misure: «Vorremmo attivare un servizio di prenotazione dei libri in uscita per il prestito, in modo che non si creino file al bandone e che gli utenti possano passare solo per il ritiro. Ci stiamo poi attrezzando con tutti i dispositivi di protezione individuale e tutte le misure di contingentamento».

I locali solitamente riservati allo studio e alla consultazione resteranno chiusi, almeno nella maggior parte delle biblioteche e secondo quanto stabilito fino ad oggi. Questo è un ulteriore passaggio che verrà valutato nelle prossime settimane.