Bonus biciclette, potrà usufruirne anche chi risiede nelle aree metropolitane

Il bonus per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita e veicoli a propulsione prevalentemente elettrica, è rivolto anche ai maggiorenni residenti nei comuni delle città metropolitane che contano meno di 50.000 abitanti (oltre naturalmente a quelli che hanno la residenza nei capoluoghi di regione e di provincia anche sotto i 50.000 abitanti e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

A chiarirlo con precisione sono le FAQ pubblicate in data 21 maggio sul sito del Ministero dell’Ambiente, in homepage, alla voce “cosa si intende per comuni delle città metropolitane?”.

In particolare per la città metropolitana di Milano i comuni interessati sono i seguenti:

A

Abbiategrasso

Albairate

Arconate

Arese

Arluno

Assago

B

Baranzate

Bareggio

Basiano

Basiglio

Bellinzago Lombardo

Bernate Ticino

Besate

Binasco

Boffalora Sopra Ticino

Bollate

Bresso

Bubbiano

Buccinasco

Buscate

Bussero

Busto Garolfo

C

Calvignasco

Cambiago

Canegrate

Carpiano

Carugate

Casarile

Casorezzo

Cassano d’Adda

Cassina de’ Pecchi

Cassinetta di Lugagnano

Castano Primo

Cernusco sul Naviglio

Cerro Maggiore

Cerro al Lambro

Cesano Boscone

Cesate

Cinisello Balsamo

Cisliano

Cologno Monzese

Colturano

Corbetta

Cormano

Cornaredo

Corsico

Cuggiono

Cusago

Cusano Milanino

D

Dairago

Dresano

G

Gaggiano

Garbagnate Milanese

Gessate

Gorgonzola

Grezzago

Gudo Visconti

I

Inveruno

Inzago

L

Lacchiarella

Lainate

Legnano

Liscate

Locate di Triulzi

M

Magenta

Magnago

Marcallo con Casone

Masate

Mediglia

Melegnano

Melzo

Mesero

Milano

Morimondo

Motta Visconti

N

Nerviano

Nosate

Novate Milanese

Noviglio

O

Opera

Ossona

Ozzero

P

Paderno Dugnano

Pantigliate

Parabiago

Paullo

Pero

Peschiera Borromeo

Pessano con Bornago

Pieve Emanuele

Pioltello

Pogliano Milanese

Pozzo D’Adda

Pozzuolo Martesana

Pregnana Milanese

R

Rescaldina

Rho

Robecchetto con Induno

Robecco sul Naviglio

Rodano

Rosate

Rozzano

S

San Colombano al Lambro

San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano

San Giuliano Milanese

San Vittore Olona

San Zenone al Lambro

Santo Stefano Ticino

Sedriano

Segrate

Senago

Sesto San Giovanni

Settala

Settimo Milanese

Solaro

T

Trezzano Rosa

Trezzano sul Naviglio

Trezzo sull’Adda

Tribiano

Truccazzano

Turbigo

V

Vanzaghello

Vanzago

Vaprio d’Adda

Vermezzo con Zelo

Vernate

Vignate

Villa Cortese

Vimodrone

Vittuone

Vizzolo Predabissi

Z

Zibido San Giacomo