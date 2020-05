Acquistare un monopattino elettrico: come sfruttare il bonus mobilità appena entrato in vigore

Il contributo previsto dal bonus mobilità può essere ottenuto in due modi differenti. Nel primo caso è sufficiente conservare lo scontrino, vale a dire il documento giustificativo di spesa, relativo al mezzo che si è comprato, per poi accedere sull’applicazione web messa a punto dal Ministero dell’Ambiente usando le credenziali SPID, cioè i dati del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per il momento questa applicazione non è ancora online, visto che è in fase di predisposizione: nel momento in cui sarà disponibile, per altro, vi si potrà accedere anche dal sito del Ministero dell’Ambiente.

Il buono spesa digitale

Attraverso la procedura appena vista si potrà usufruire del rimborso della spesa effettuata: l’applicazione diventerà operativa nei 2 mesi successivi alla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento. Una soluzione alternativa è quella di non richiedere il rimborso ma di ottenere un buono spesa digitale. Facendo sempre riferimento alla stessa applicazione web, sarà sufficiente specificare quale mezzo si desidera comprare. A quel punto il buono spesa elettronico verrà generato dalla piattaforma e andrà consegnato ai fornitori.

Gli acquisti concessi

Il bonus mobilità può essere utilizzato per l’acquisto di bici tradizionali, di bici elettriche, di segway, di hoverboard e di monopattini. Per ricevere il rimborso è necessario che gli acquisti vengano effettuati entro il 31 dicembre 2020. Biciclette muscolari, monopattini alimentati a batterie e bici a pedalata assistita sono alcuni dei mezzi che possono essere comprati approfittando dell’incentivo. Il bonus può essere richiesto da chiunque viva in un capoluogo di provincia, in una città metropolitana, in un capoluogo di regione o in qualsiasi altra città con più di 50mila abitanti. È necessario, però, aver già compiuto 18 anni. Il fondo complessivo previsto dal governo è di 120 milioni di euro; l’articolo 205 del Decreto Legge specifica che l’incentivo può coprire al massimo 500 euro di spesa e comunque non più del 60% dell’importo complessivo. La retroattività si applica dal 4 maggio: questo vuol dire che per tutti gli acquisti effettuati da quel giorno in poi si potrà ottenere il rimborso secondo le modalità previste.

A che cosa serve il bonus

Il bonus mobilità è indicato nel Decreto Legge Rilancio ed è finalizzato a favorire la mobilità consentendo al tempo stesso il rispetto del distanziamento sociale. Lo scopo dovrebbe essere quello di alleggerire il flusso di persone sui mezzi pubblici, una necessità inevitabile durante la pandemia da coronavirus.

Consigli per acquistare un monopattino: i nostri suggerimenti

Nel novero dei mezzi che vale la pena di considerare in vista di un acquisto con il bonus mobilità c’è di sicuro il Ninebot ES2, uno dei monopattini elettrici più conosciuti e apprezzati sul mercato. Si tratta di un’opzione eccellente per chi è alla ricerca di una soluzione di fascia media; la recensione di Segway Ninebot ES2 che trovi seguendo il link, mette in evidenza un design di qualità e la presenza del sistema one push, che lo rende pieghevole e dunque facile da trasportare ovunque si desideri. Le ruote sono alte una ventina di centimetri, e quindi piuttosto grandi: una prerogativa che va a tutto vantaggio della stabilità di questo mezzo, che con un peso di 12 chili e mezzo si rivela anche robusto. Per un comfort più elevato, poi, le ruote sono equipaggiate con ammortizzatori. L’autonomia garantita è di 25 chilometri, mentre il motore di 300W permette di raggiungere un picco di velocità di 25 chilometri orari.

Ninebot Max G30: perché sceglierlo

Un’alternativa di tutto rispetto è il Ninebot Max G30, raccomandato a chi non ha problemi di budget. Il suo ingresso sul mercato è piuttosto recente, e sono numerose le caratteristiche da apprezzare: per esempio la disponibilità di varie modalità di guida, cioè sport, drive ed eco. È prevista una modalità per le aree pedonali, con una velocità di 6 chilometri orari, mentre il peso è di 18 chili; in ogni caso il monopattino può essere piegato e trasportato senza troppi disagi. Le ruote ammortizzate superano i 25 centimetri, e sono progettate per assicurare una stabilità ottimale su terreni con una pendenza fino a 20 gradi. Sei ore di ricarica consentono di usufruire di un’autonomia di più di 60 chilometri, mentre il picco di velocità è di 25 all’ora, grazie a un motore da 350W.

La scelta più potente

Se si è alla ricerca di un mezzo potente, non c’è niente di più indicato dell’E-Twow Booster V, con un motore da 500W. La tenuta su strada è tra i punti di forza di questo modello, equipaggiato con ruote da 20 centimetri che sono in grado di adattarsi a diverse tipologie di strada, anche perché munite di ammortizzatori. Il peso di 11 chili è tutto sommato contenuto, mentre il sistema frenante è costituito da un freno elettromagnetico rigenerativo davanti supportato da un freno meccanico dietro. La ricarica di 4 ore assicura una quarantina di chilometri di autonomia.