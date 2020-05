Il Campetto Bellavista si rifà il look

È uno dei punti d’incontro per i giovani più frequentato a Malnate. Lo è stato per generazioni di malnatesi, che al “campetto” hanno giocato a basket, a paletto oppure si sono semplicemente ritrovati per stare in compagnia.

Il campo da basket dopo tanti anni aveva necessità di una rinfrescata, così sono iniziati i lavori per il rifacimento del fondo.

Riaperti i cantieri ecco quindi che il Bellavista avrà un campo tutto nuovo.