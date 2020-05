Campi estivi, il comune cerca personale per seguire i ragazzi

Appello del comune di Venegono Inferiore: si cercano giovani per gestire i piccoli gruppi che caratterizzeranno i campi estivi, rivolti ai bambini e ragazzi tra i 6 i 14 anni. L’appello è stato lanciato dal vicesindaco Lisa Filiguri: «Il comune di Venegono quest’anno proverà ad organizzare i campi estivi (proverà perché ogni giorno c’è una novità e speriamo di poter pensare a tutto) e siamo alla ricerca di personale».

«Si tratta di istruttori, ragazzi maggiorenni, operatori che possano stare tutto il giorno, dalle 8 alle 18, per un minimo di due/tre settimane consecutive con un gruppo di sette ragazzi – prosegue il vicesindaco -. Chiediamo se ci fosse qualche ragazzo che abbia bisogno di tirocinio o esperienza da voler fare». Tutte le candidature possono essere inviate via mail a lisa.filiguri@gmail.com.

L’iniziativa dei campi estivi è organizzata dall’amministrazione comunale insieme all’oratorio, con le associazioni Itaca e Arcobaleno. I luoghi dove si svolgeranno i campi estivi saranno: l’oratorio, la scuola cittadina, oltre al parco Ciro Menotti e gli esterni del campo sportivo comunale. «Può essere un’esperienza importante per coloro che parteciperanno – conclude la Filiguri -, per una novità che ci ha portato in una situazione in cui siamo costretti a cambiare quella che, fino a qualche mese fa, consideravamo normalità. Naturalmente per tutti i parteicpanti saranno rispettate tutte le normative di sicurezza».