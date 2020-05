Castellanza, minoranze in piazza contro il sindaco: “Manca di rispetto al nostro ruolo”

Si riaccende la tensione tra opposizione e maggioranza a Castellanza dopo la tregua dettata dalla quarantena. I gruppi consiliari di minoranza (dopo un primo rinvio e una richiesta di una commissione tecnica per discutere degli aiuti ai cittadini colpiti dalla pandemia) hanno deciso di indire «una protesta/presidio nel rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza da Covid-19 del Governo e della Regione Lombardia, si incontreranno davanti al Comune venerdì 29 maggio, alle ore 11, per manifestare contro il Sindaco e Giunta per la mancanza di rispetto del nostro ruolo di controllo istituzionale».

Da parte del sindaco Mirella Cerini, infatti, al momento è arrivata una risposta che non ha chiarito la situazione: «Dalle minoranze arriva un invito a discutere misure che, al momento, non possiamo mettere in pratica – ha detto il sindaco – mancano le linee del governo per poterlo fare in maniera concreta. Quando sarà il momento illustreremo le nostre proposte e ascolteremo le loro».

La tattica attendista del primo cittadino (che nel frattempo ha avviato il dialogo coi commercianti) non è piaciuta a Michele Palazzo, consigliere di “Sognare insieme Castellanza” che risponde: «A Castellanza abbiamo una donna sola al comando che non fornisce soluzioni ai problemi che i cittadini e i commercianti mi sollecitano ogni giorno. Non basta consegnare due mascherine e farsi un selfie col barista di turno per risolvere i problemi di una crisi che si fa sempre più profonda. Non ci sono le linee guida del governo? Bene. Intanto cominciamo a mettere sul tavolo i problemi per capire le priorità. Almeno quello».

Alla manifestazione aderiscono Castellanza al Centro con Paolo Colombo, il gruppo della Lega con Marinella Colombo e Angelo Soragni, il gruppo misto con Mino Caputo e Giovanni Manelli e Sognare Insieme Castellanza con Michele Palazzo.