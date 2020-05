Coronavirus: due nuovi casi ad Angera

Le autorità hanno confermato la presenza di altri due casi di Coronavirus ad Angera. Una notizia della quale però giàè si sospettava, come ha spiegato il sindaco Alessandro Paladini Molgora nel corso della diretta Facebook di sabato sera.

«Il primo caso – ha confermato il sindaco – è il convivente di una persona che era già risultata positiva. Questo nuovo caso era già in isolamento, ma nonostante abbia mostrato i sintomi solo per un giorno o due oltre un mese fa, giovedì è comunque risultato positivo al tampone. L’altro caso è invece una signora che risiede da molto tempo in una casa di riposo in un altro comune e non ha più da tempo contatti coi nostri cittadini».

Il sindaco è stato invece critico su alcuni episodi scorretti che si sono verificati nel corso della giornata di sabato. Una fotografia scattata in mattinata ha mostrato infatti la presenza di diversi gruppi di ciclisti vicini tra loro e senza mascherina (anche se secondo le ultime normative questa non è più obbligatoria per chi svolge attività sportive).

«La provincia di Varese – ha spiegato Molgora – è una delle poche zone in Italia dove l’andamento dei contagi è ancora molto critico. Invito i cittadini di Angera e dei comuni vicini a non andare sul lungolago, soprattutto nelle ore in cui è più affollato. Dobbiamo cercare in ogni modo di non dare al virus la possibilità di diffondersi ancora».

Per quanto riguarda invece i test sierologici non si sa ancora nulla di nuovo. «Il progetto – ha affermato Molgora – che stavamo studiando per effettuare i test sierologici è ancora attivo, ma non abbiamo ancora ricevuto notizie o indicazioni dalla Regione».