Dal Baden-Württemberg a Somma Lombardo. Il palloncino “auspicio di speranza”

La candida felicità dei bambini di fronte a un palloncino. Una bella storia che viene da Somma Lombardo, dove la piccola Alexandra, di nove anni, ha trovato nel giardino di casa sua un palloncino arrivato dal cielo.

Ma non è arrivato dal nulla. Il 20 maggio, ore 11.15, 500 chilometri più a nord, i bambini della scuola elementare Haller Grundschule di Schwäbisch Hall, cittadina a nord di Stoccarda, hanno lanciato dei palloncini in aria. Si tratta di una tradizione della scuola per la Kinderfest, la festa dei bambini che si tiene nel maggio di ogni anno dal 1868. Anche questa condizionata dal coronavirus: il lancio dei palloncini, che ha luogo tradizionalmente sulla scalinata della Marktplatz, la piazza del mercato cittadino, è stato spezzettato in varie parti della città.



(Il tradizionale lancio dei palloncini, nel maggio 2019)

Una forma meno appariscente e gioiosa, ma che ha regalato una bella storia: il palloncino lanciato da Luise Lederer, alunna di quarta elementare, è atterrato in serata nel giardino di Alexandra, bambina sommese.



Il titolo del Haller Tagblatt, quotidiano locale

“Speriamo che sia di buon auspicio e speranza per tutti” ha scritto il padre Ivan Zingaro su Facebook. Il palloncino ha portato con sé un biglietto su cui scrivere chi ha ricevuto il palloncino, e va rispedito alla scuola di Schwäbisch Hall. Una bella tradizione che la pandemia Covid-19 non ha minato.