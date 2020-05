Sabato di incidenti, dodici persone coinvolte

Sabato di incidenti nell’ultimo weekend di maggio. All’indomani della festività del 2 giugno, il progressivo ritorno alla normalità dopo l’emergenza covid coincide purtroppo anche con una serie di brutte notizie provenienti dalle strade di tutta la provincia.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, sono infatti dodici le persone rimaste coinvolte in incidenti tra i comuni di Marnate, Leggiuno, Gavirate e Busto Arsizio.

Il più grave, codice rosso, si è verificato attorno alle ore 18 a Busto Arsizio dove al momento sono in azione due ambulanze (foto di repertorio) per soccorrere un motoclista che ha perso il controllo della vettura in viale Boccaccio.

Elisoccorso in azione a Gavirate, viale Verbano, per un codice giallo a causa di un forte scontro tra un’automobile e una moto avvenuto alle 15e30 che ha portato un ferito. Alla stessa ora, nel Verbano, lungo via Europa di Leggiuno un terzo incidente stradale ha coinvolto altre quattro persone, ma, fortunatamente, nessuno risulta in gravi condizioni.

Il primo in ordine cronologico è avvenuto invece a Marnate, attorno a mezzogiorno, quando due auto con a bordo sei persone si sono scontrate. Sul posto sono potuti intervenire carabinieri, pompieri e ambulenza che sono riusciti a trasportare il conducente, rimasto incastrato nella vettura, prima di essere trasportato in codice verde.