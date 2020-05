”Fontana assassino”, scritta contro il governatore lombardo

Falce e martello, due stelle rosse alla fine di una dritta murale con una sola parola non interrotta da spazi “Fontana assassino”.

È comparsa questa mattina, venerdì, su di un muro di un condominio in via Vittorelli a Milano, zona Crescenzago e firmata dal “Partito dei Comitati di appoggio alla Resistenza per il comunismo“.

L’immagine è stata fotografata da Samuele Piscina, presidente Municipio 2.

Diffusa da agenzie e quotidiani, la notizia ha fatto il giro delle segreterie politiche, tutte unanimi nel condannare il gesto.

«Solidarietà e vicinanza» è stata espressa da Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, così come «totale solidarietà e vicinanza» da Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. «Doveroso per regola della civiltà e del rispetto prendere le distanze dal murales ingiurioso nei confronti del presidente Fontana. Piena solidarietà al governatore e al gruppo della Lega. Condanniamo il gesto, pur non condividendo la gestione finora tenuta per l’emergenza Covid, ma ci sono luoghi e strumenti adatti»: questo il commento del Gruppo consiliare Cinquestelle Lombardia. Fabio Pizzul del Pd regionale «esprime solidarietà al presidente Fontana» e parla di «attacco intollerabile».

«Gli “artisti“ in questione sono gli stessi che, lo scorso 25 aprile, hanno manifestato senza autorizzazioni e precauzioni in barba ai Dpcm anti Covid-19, scontrandosi in via Padova con le forze dell’ordine. Chiedo al sindaco Sala di condannare l’accaduto immediatamente, in modo fermo e inequivocabile, oltre a far rimuovere le scritte ingiuriose in tempi rapidi», è l’appello del presidente del Municipio 2, Samuele Piscina.