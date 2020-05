La statale 36 del Lago di Como: la chiusura delle gallerie

Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti in galleria lungo la statale 36 del ” lago di Como e dello Spluga”, a partire dal 3 giugno e fino al 4 luglio, limitazioni alla circolazione dal km 50,650 al km 55, 700 all’interno delle gallerie “Attraversamento Lecco” e “San Martino” nel territorio comunale di Lecco, e dal km 88,700 al km 85,950 all’interno delle gallerie “Corte” e ” Villatico”.

Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura delle gallerie secondo il seguente calendario:

– chiusura delle gallerie Attraversamento Lecco e San Martino dal km 50+650 al km 55+700 in direzione Sondrio dalle ore 21.00 del 3 giugno alle ore 6.00 del giorno successivo, tutte le notti fino al 3 luglio ad esclusione dei festivi e prefestivi

– chiusura delle gallerie Attraversamento Lecco e San Martino dal km 55+700 al km 50+650 in direzione Milano dalle ore 21.00 del 5 giugno alle ore 6.00 del giorno successivo, tutte le notti fino al 4 luglio ad esclusione dei festivi e prefestivi

– chiusura della corsia di marcia delle gallerie Corte e Villatico dal km 85,950 al km 88,700 dalle ore 7.00 del 3 giugno alle h 19.00, tutti i giorni ad esclusione dei festivi e prefestivi.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale