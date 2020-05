La Uyba si mette nelle mani di Jordyn Poulter

La Uyba Volley ha chiuso la trattativa per la nuova cabina di regia: dopo l’addio ad Alessia Orro, il ruolo di palleggiatrice titolare sarà affidato a Jordyn Poulter che arriverà a Busto Arsizio proveniente da Chieri, squadra in cui ha giocato nell’ultima stagione e mezza.

Americana – arriva da Aurora, in Colorado – la nuova “farfalla” compirà 23 anni a luglio, è alta 1,88 e ha lasciato un segno positivo con la maglia della Reale Mutua Fenera dove ha confermato le buone indicazioni mostrate al college. Il percorso sportivo di Poulter è infatti quello tipico delle giocatrici a stelle e strisce: dopo essersi fatta notare al liceo, la giovane Jordyn è approdata all’Università dell’Illinois: con le Fighting Illini (la stessa alma mater di un’altra ex bustocca, Michelle Bartsch) ha partecipato al torneo NCAA Division I (la fascia migliore del campionato dei college) per quattro stagioni. Nel 2018 è stata inserita nel miglior sestetto All-America, sorta di consacrazione per le giovani emergenti.

Entrata presto nel giro della Nazionale USA, ha vinto l’oro in Coppa Panamericana nel 2018, l’oro alla Nations League 2019 e l’argento alla Coppa del Mondo dell’anno scorso. Secondo posto anche al campionato nordamericano dove Poulter ha vinto il premio come miglior palleggiatrice a conferma della propria crescita sportiva. Differente da Orro, per modalità di gioco, in Serie A1 Poulter ha mostrato grande solidità nella sua esperienza piemontese.

«La mia prima trasferta in Italia è stata proprio contro la UYBA a Busto Arsizio e mi sono subito accorta che qui lo standard è alto sotto tutti gli aspetti. I fan sono un gruppo molto energico e sarà divertente avere il loro supporto – racconta Poulter dagli States dove si trova per trascorrere il lockdown causato dalla pandemia da coronavirus – Sono entusiasta di diventare una giocatrice della UYBA, un club che ha una ricca storia di successi. Per me è un onore farne parte e cercare di mantenere questo standard di top team. Un pensiero anche per Chieri: sarà sempre la mia prima “casa” in Italia e sarò per sempre grata ai suoi dirigenti che mi hanno accolto e mi hanno dato la possibilità di giocare ad alti livelli, nel campionato italiano che è uno dei più competitivi al mondo».

L’arrivo della regista americana è il primo movimento ufficiale in entrata della Uyba 2020-21, al di là delle conferme già ufficializzate di capitan Alessia Gennari e del libero Giulia Leonardi. La società del presidente Pirola (l’allenatore sarà Beppe Fenoglio) ha già in programma altri annunci a breve termine: il prossimo nome potrebbe essere quello di Camilla Mingardi, già biancorossa a livello giovanile e a Brescia nell’ultima stagione.