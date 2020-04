Sarà una Uyba tutta nuova: Busto ripartirà con Fenoglio in panchina

Il mondo dello sport, in tempi di pandemia, appare più variegato che mai. Se il calcio sta ragionando seriamente su come portare a termine la stagione 2019-20, se basket e rugby hanno viceversa già fermato il campionato in via definitiva, la pallavolo femminile ha invece già pensato a smantellare e ricostruire le squadre del massimo campionato.

La prossima stagione non è ancora del tutto delineata, perché l’inevitabile crisi legata a Covid-19 causerà un abbassamento diffuso (e spesso drastico) dei budget e probabilmente anche qualche sparizione, pure nel massimo campionato. Un torneo – il 2020-21 – al quale parteciperà di sicuro Busto Arsizio: la Uyba Volley infatti sarà regolarmente ai nastri di partenza e potrebbe anche posizionarsi in buona posizione sulla ipotetica griglia di inizio stagione, anche se le Farfalle dovranno fare i conti con la già ventilata riduzione dei quattrini a disposizione.

La Unet E-Work, comunque, avrà un volto completamente diverso rispetto al team sbarazzino ma concreto ammirato nei mesi scorsi, una squadra capace di diventare la seconda forza della Serie A1 alle spalle dell’imprendibile Conegliano. Busto infatti cambierà l’organico quasi del tutto, “depredata” (lo mettiamo tra virgolette: non c’è nulla di illecito) dalla vicina di casa Novara che ha convinto coach Lavarini a tornare in Piemonte e a portare con sé pezzi pregiati quali Herbots, Washington e Bonifacio.

Al posto del tecnico di Omegna, arriverà al PalaYamamay proprio un coach che ha legato a Novara un’impresa notevole come la conquista del tricolore, il 50enne Marco Fenoglio proveniente da Bergamo. Il nuovo condottiero biancorosso non troverà però Alessia Orro in regia: l’amatissima palleggiatrice è diretta a Monza e verrà sostituita dall’americana Jordyn Poulter, nazionale USA e prospetto emergente nel ruolo. Insomma, Busto si appresta a perdere un idolo come l’azzurra ma sembra aver trovato una sostituta assai degna, seppure molto differente per caratteristiche da Orro.

A fare da trait d’union con il recente passato dovrebbero quindi rimanere solo due giocatrici, anch’esse molto amate dal pubblico: si tratta di capitan Alessia Gennari e dalla “farfalla-tigre” Giulia Leonardi che ormai, in viale Gabardi, fanno parte del paesaggio. Con ogni probabilità saranno le sole confermate visto che pure Berti è data in partenza mentre Villani pare diretta a Chieri; c’è infine la possibilità di rivedere a Busto anche Francesca Piccinini con cui il discorso è ancora aperto.

In diagonale con Poulter ci sarà invece Camilla Mingardi che tra Busto (giovanissima) e Legnano ha già dei trascorsi personali, un percorso che potrebbe essere quello seguito anche dalla schiacciatrice Giulia Angelina. La prima arriverebbe da Brescia (e il suo ingaggio pare cosa fatta), la seconda da Filottrano. Per sostituire Herbots sembra certa anche la chiamata per Alexa Gray, nazionale canadese di 25 anni già vista tra Casalmaggiore, Caserta e Scandicci.

Più complicato, invece, il discorso sulle centrali: Fenoglio sembra intenzionato a farsi accompagnare a Busto Arsizio da Rossella Olivotto mentre per il nome straniero si seguono diverse piste, non semplicissime. Il nome più solido in questo momento pare quello di Rachael Adams, uno scudetto a Conegliano e una lunga esperienza – ha 30 anni – anche con la nazionale USA. Più difficili le piste che portano invece a Veljkovic (su di lei c’è anche il Fererbahce) o a Gibbemeyer. Un’altra centrale – Sartori – e la palleggiatrice Monza potrebbero infine rientrare dai prestiti (da Futura e Club Italia) e completare la rosa.