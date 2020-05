La Uyba fa shopping in Italia: presa Alexa Gray

La Uyba aggiunge un nuovo tassello alla nascente squadra 2020-21, rendendo ufficiale un’altra delle indiscrezioni che si sono accavallate nelle ultime settimane: l’acquisto di Alexa Gray, 25 anni, schiacciatrice alta 1,85.

Operazione in qualche modo simile a quella che ha condotto a Busto Arsizio Jordyn Poulter, altra giocatrice nordamericana (Gray è canadese), nazionale nel proprio Paese e con alle spalle un’esperienza nel nostro campionato. Nell’ultimo torneo, troncato dal Covid-19, la nuova “Farfalla” era infatti in forza alla Savino del Bene Scandicci, formazione che come la Unet abita ai piani alti della Serie A1. Lo shopping sul mercato interno quindi prosegue per la società del presidente Pirola che, statistiche alla mano, ha portato a casa la decima realizzatrice del campionato (221 punti) ma soprattutto la prima in assoluta per percentuale di realizzazione in attacco: 47,2%.

Un dato, quest’ultimo, che faceva di Gray un pezzo pregiato del volley-mercato e che il nuovo coach biancorosso – Beppe Fenoglio – cercherà di sfruttare al meglio confidando in un’intesa rapida tra i due nuovi acquisti, al palleggio e in posto-4.

Esattamente come Poultier, Gray è “figlia” del sistema sportivo e formativo a stelle e strisce: dalla natìa Calgary la schiacciatrice canadese si è trasferita in un college NCAA di Division I – la più importante a livello universitario – giocando per tre anni con la maglia di Brigham Young (nello Utah) e arrivando a disputare nel 2014 la finale nazionale, poi persa contro Penn State. Altro parallelo con Jordyn è la nomina nel sestetto All-America (praticamente la selezione della miglior formazione universitaria dell’anno) nel 2015 al quale Gray ha aggiunto titoli di conference e altri premi personali.

Insomma, un curriculum solidissimo a livello giovanile che ha subito proiettato Gray nel grande volley “pro” prima in Corea del Sud e poi in Italia: prima di Scandicci, la nuova biancorossa è stata a Soverato, Casalmaggiore e Caserta rispondendo nel contempo alle convocazioni con la selezione della Foglia d’Acero. Con la nazionale ha vinto il bronzo alla Coppa Panamericana 2018, l’oro nella Challenger Cup 2019 e il bronzo al Campionato Nordamericano.

Gray – che nelle prime parole rilasciate al sito ufficiale della Uyba Volley ha sottolineato il calore del PalaYamamay, anche se vissuto da avversaria – sarà la seconda canadese della storia biancorossa dopo Jaimie Thibeault, arrivata a Busto nell’estate di cinque anni fa. Ma, appunto, il mondo pallavolistico nordamericano è forse stato quello più frequentato negli ultimi anni dallo staff di mercato delle Farfalle.