Mide Architetti primi protagonisti di Thinking Varese on line

Riprendono le attività culturali dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, e la rassegna Thinking Varese, attraverso l’utilizzo della tecnologia webinar.

Mercoledì 13 maggio alle 18 è in programma infatti il terzo appuntamento 2020 di “Thinking Varese. Testimonianze di architettura” ormai giunto alla sua nona edizione: ospiti saranno Sergio de Gioia e Fabrizio Michielon, fondatori di MIDE Architetti (Italia).

La conversazione si svolgerà in modalità webinar e la partecipazione sarà libera e gratuita a tutti (anche per i non addetti ai lavori), semplicemente iscrivendosi qui.

Agli architetti (non solo di Varese e provincia, ma anche di tutta Italia) che assisteranno alla conversazione saranno riconosciuti 2 crediti formativi professionali, validi per il triennio 2020/2022.

Nonostante il difficile periodo, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese conferma la propria vocazione di istituzione sensibile alle tematiche della professione dell’”architetto”: un’attività pionieristica di promozione e valorizzazione della professione iniziata più di dieci anni fa e che oggi prosegue in continuità sotto la guida e il coordinamento dell’attuale presidente Elena Brusa Pasquè.

Il calendario delle attività culturali e dei corsi di aggiornamento professionale proseguirà anche nei prossimi mesi, sempre attraverso una piattaforma webinar.

La tecnologia digitale utilizzata sarà “aperta” ovvero permetterà a tutte le persone (anche non architetti e non addetti ai lavori), provenienti da tutto il mondo, di assistere agli eventi in modalità live.

CHI SONO MIDE ARCHITETTI

MIDE architetti è uno studio di architettura che si occupa di progettazione in differenti ambiti d’intervento: urbanistico, architettonico, e d’interni; il particolare interesse alla semplicità delle linee e dei volumi, l’estrema attenzione al dettaglio, alle finiture e alla scelta dei materiali, ne caratterizzano l’approccio progettuale. Le suggestioni che ispirano la produzione architettonica, nascono dall’analisi funzionale delle esigenze del committente e dalla lettura emozionale del luogo; al progetto viene attribuito il ruolo di risposta alla vocazione del sito d’intervento, i cui tratti tipici vengono reinterpretati e tradotti in nuove soluzioni architettoniche.

Il lavoro dello studio si distingue per una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica, grazie a consulenze di specialisti qualificati.

Tra i clienti di maggior rilievo vi sono: Volvo Trucks Italia, Renault Trucks, Interbrau, Philippe Model, Ipercoop, Rubner Haus, Stilenatura, John Barritt, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Benetton, Birrificio Antoniano; oltre che per le pubbliche amministrazioni di: Regione Emilia Romagna, Comune di Mirandola, Comune di Viadana, Comune di Massa Finalese, Comune di San Felice sul Panaro e Comune di Mira.

In parallelo all’attività professionale prosegue una continua attività di ricerca e confronto, attraverso la partecipazione a concorsi di progettazione nazionali ed internazionali.

In breve tempo lo studio ha ottenuto importanti riconoscimenti e pubblicazioni.