Morte Rinaldi, il cordoglio dell’Inter Club Berti

L’Inter Club Legnano Berti esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Andrea Rinaldi, 19 anni, in questa stagione giocatore del Legnano Calcio. Alla famiglia, agli amici, ai tifosi di Andrea vanno le più sentite condoglianze per la grave perdita.

Andrea era un giovane atleta, serio, promettente. Anche in questo periodo di forzata “quarantena” si stava allenando seriamente… Aveva davanti un’intera esistenza da vivere, nella quale distinguersi attraverso la gioia e la lealtà dello sport. Un tragico evento ha interrotto il suo cammino. Di lui ci resterà un grande ricordo. Ciao Andrea