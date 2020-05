Giovedì 14, a Cermenate, l’ultimo saluto al giovane calciatore del Legnano

Si svolgeranno giovedì 14 maggio, alle 15.30, i funerali di Andrea Rinaldi, il giovane calciatore dell’Ac Legnano, deceduto oggi all’ospedale di Varese, dove era stato ricoverato per un aneurisma celebrale.

La camera ardente verrà allestita a Cermenate, località dove il giocatore abitava, in una palestra del centro sportivo in cui potrebbero svolgersi i funerali. La scelta del luogo, che deve essere ancora accolta dall’amministrazione comunale, è stata dettata dalla possibilità di permettere la partecipazione di persone distanziate secondo il protocollo anti-contagio.

Intanto, in città, si rinnovano messaggi di partecipazione al lutto. Tra questi, quello del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. «Troppo assurdo per essere vero», il post sui social dei Fedelissimi del Lilla Club, mentre i sostenitori del Me car Legnan l’hanno salutato con «Addio piccolo campione».

Subito dopo la notizia della scomparsa, il presidente lilla Giovanni Munafò in lacrime aveva ricordato la professionalità del giovane calciatore, ma soprattutto le sue doti umane: «Abbiamo perso un ragazzo d’oro!»