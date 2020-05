Negozi aperti a Legnano: «Non vedevamo l’ora, ci saremo anche di domenica»

Dopo oltre due mesi di lockdown, si rialzano le saracinesche e anche a Legnano i commercianti sono tornati a sorridere, sotto le mascherine. Questa mattina, lunedì 18 maggio, in centro c’era fermento. I bar hanno accolto, a distanza, i primi clienti, i parrucchieri sono tornati a fare i tagli e tinte, ma con guanti e protezioni sul volto, e i negozi di abbigliamento hanno aperto con le nuove regole ma con lo stesso entusiasmo di sempre, nonostante le difficoltà economiche per i mancati guadagni durante la chiusura: «Facciamo entrare una persona per volta perchè il negozio è piccolo – ci spiega un commerciante del centro – per chi non vuole attendere all’esterno del locale prendiamo appuntamenti e ci siamo dotati di gel igienizzante per le mani. Faremo orario continuato con solo una piccola pausa per pranzare e saremo aperti anche la domenica per recuperare così il tempo perduto. Io sono positiva anche se dovremo lavorare di più».

Hanno già l’agende piena per la prima settimana di apertura, i parrucchieri che hanno ripreso in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal Governo con dispositivi di sicurezza e il divieto di mettere a disposizione dei clienti riviste da sfogliare.

Primi clienti anche per i bar del centro – qualcuno era già aperto per l’asporto – che hanno distanziato i tavoli, i posti a sedere e creato anche percorsi di distanziamento per accogliere le persone al bancone. Numerosi i locali che hanno presentato richiesta in Comune per ampliare il dehor per il quale non sarà richiesto il pagamento della Tosap.