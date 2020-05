Riaprono gli uffici dell’Aci in provincia di Varese

Con l’avvio della Fase 2, gli uffici dell’Automobile Club Varese e delle Delegazioni sul territorio hanno ripreso l’attività lunedì 4 maggio sulla base di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020.

Una riapertura avvenuta ovviamente adottando tutte le misure cautelative, per contribuire al contenimento della diffusione del COVID-19 e di tutelare la salute del personale e degli utenti.

Le sedi saranno aperte al pubblico per prestare i consueti servizi, che vanno dalle attività legate all’associazionismo all’ACI, alle tasse automobilistiche ed al precontenzioso oltre che all’assistenza pratiche auto ed al rinnovo delle patenti.

In particolare nella sede di viale Milano 25 le attività di assistenza automobilistica e di rinnovo patenti verranno eseguite su appuntamento, garantendo le norme sul distanziamento sociale previste dall’allegato 5 del citato DPCM e dalle ordinanze della Regione Lombardia in tema di misure per la prevenzione de gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Automobile Club Varese Viale Milano 25 – 21100 Varese 0332 285150

Arcisate Via Spagnoli 7 – 21051 Arcisate 0332 470080

Besozzo Via Roma 16 – 21023 Besozzo 0332 770244

Busto Arsizio I Via Caserme 2 – 21052 Busto Arsizio 0331 629634

Busto Arsizio II Via Venezia 3 – 21052 Busto Arsizio 0331 636641

Gallarate Viale Carlo Noè 43 – 21013 Gallarate 0331 794382

Luino Viale Dante Alighieri 30 – 21016 Luino 0332 532228

Saronno Via Diaz 5 – 21047 Saronno 02 9602467

Sesto Calende Via IV Novembre 4 – 21018 Sesto Calende 0331 924432

Somma Lombardo Via Giuseppe Garibaldi 49 – 21019 Somma Lombardo 0331 256673

Tradate Via XXV Aprile 11 – 21049 Tradate 0331 841610