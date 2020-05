Ripartono le messe a Busto Arsizio tranne in Santa Maria

Lunedì 18 maggio sono ripartite le funzioni liturgiche a Busto Arsizio. Contrariamente a quanto abbiamo comunicato nella giornata di ieri, mafrtedì, tutte le chiese principali della città hanno ridato il via alle funzioni tranne una.

L’unica chiesa in cui non avverranno celebrazioni è Santa Maria che, però, rimarrà aperta per la preghiera personale nei consueti orari. Quindi, per i fedeli di Santa Maria di Piazza le messe vengono celebrate in Basilica San Giovanni.

Un grande flusso di fedeli ha riempito le chiese nella prima giornata di ripartenza, tanto attesa dai fedeli in seguito all’emergenza Covid-19; «abbiamo riscontrato una risposta positiva, abbiamo ripreso con la stessa partecipazione che c’era prima della pandemia» ha commentato Rosanna, segretaria in San Michele.