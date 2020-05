I saldi estivi partiranno il primo agosto

I saldi estivi in Lombardia? Partiranno in agosto.

Regione Lombardia ha deciso di aderire alla proposta che era emersa all’interno della Conferenza Stato regioni del 7 maggio scorso. I negozianti potranno, però, scegliere di avviare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti come opportunità per bilanciare le ardite provocate dalla chiusura legata all’emergenza sanitaria.

La proposta dell’assessore allo Sviluppo, Economico Alessandro Mattinzoli, è stata condivisa dalla giunta: « I risultati vincenti nascono sempre dal confronto, in questo caso con le associazioni di categoria e con le Regioni e le Province autonome. Abbiamo lavorato perché ci fosse condivisione, uniformità nell’individuazione della data e si trovasse insieme la ricetta migliore. Regione Lombardia, come sempre, fonda il suo metodo sul dialogo e ora più che mai lavorare in squadra è vitale soprattutto per il nostro tessuto produttivo così duramente provato».

La data dei saldi estivi sarà, pertanto, variata (solo per l’anno 2020) in tutta Italia.